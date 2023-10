Empresário de 70 anos é executado com sete tiros dentro da própria churrascaria, em Santa Catarina

Empresário Abrão Venâncio Fernandes, de 70 anos, foi morto com sete tiros por assaltantes, em Florianópolis, em SC (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Abrão Venâncio Fernandes, de 70 anos, que foi executado com sete tiros dentro da própria churrascaria, em Florianópolis, em Santa Catarina. O idoso já tinha encerrado o expediente e se preparava para voltar para casa, quando foi abordado pelos criminosos, que o mataram e fugiram levando dinheiro do caixa.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (8), no bairro Jardim Atlântico. O empresário não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O delegado Ênio Mattos, responsável pelo caso, diz que a ocorrência foi registrada como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No entanto, por enquanto, nenhuma linha de investigação é descartada.

Os policiais trabalham para identificar os bandidos, mas, até a tarde desta terça-feira (10), ninguém tinha sido preso.

Luto

Natural de Gravatal (SC), o empresário se mudou para Florianópolis em 2000, quando fundou a Abrão Churrascaria, que ficou muito conhecida na cidade. A esposa dele, Dona Loni, com quem foi casado por 43 anos, morreu em julho do ano passado em um acidente de carro.

Agora, o empresário estava noivo de Maria Celma Semeão, com quem pretendia se casar em janeiro do ano que vem. Em postagem nas redes sociais, ela lamentou a perda do companheiro.

“Posso dizer que foi amor à primeira vista, éramos muitos felizes onde um completa o outro. Tínhamos vários e vários planos e posso dizer que um deles seria o nosso casamento que seria em janeiro 2024, mais infelizmente a ironia do destino destruiu nossos sonhos”, lamentou a noiva.

O perfil oficial da churrascaria também divulgou uma nota de pesar. “Nos despedimos de uma alma incrível. Seu Abrão, o querido fundador da Abrão Churrascaria. Sua paixão pela vida e dedicação inabalável deixaram marcas profundas em nossa comunidade. Celebramos não apenas um grande empreendedor, mas um homem cujo espírito viverá em nossos corações para sempre”, destacou a publicação.

LEIA TAMBÉM: