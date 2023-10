Vídeo: casa de três andares começa a tombar para frente e desaba de uma hora para outra

Testemunhas que passavam pela rua filmaram o momento em que uma casa de três andares começa a tombar para a frente e desaba de repente, deixando as pessoas que passavam pela calçada assustadas, no Taboão da Serra, em São Paulo.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira . Todo o imóvel desabou em menos de 10 segundos. Equipes de bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e constataram que ninguém ficou ferido porque o imóvel já havia sido desocupado pelos antigos inquilinos.

O local é uma rua de tráfego intenso de carros, vans e motos, e muitos motoristas simplesmente pararam para ver a torre de três andares despencar, com o último andar rolando pelo quintal como se fosse uma bola.

Veja o vídeo:

Tragedia em Taboão da Serra SP

Uma residência acabou de desabar, a casa ficava de fundos com um terreno na Estrada Kizaemon Takeuti próximo ao número 1.400, segundo informações ainda tem casa que podem cair. Não sabemos. Se tem vítimas. pic.twitter.com/GfLuGdnzZA — Canal PratiCidade (@CanaPratiCidade) October 9, 2023

Uma equipe de engenheiros da defesa civil deve avaliar o local e fazer um laudo sobre as causas do desabamento, que acabou comprometendo as casas vizinhas, que tiveram que ser interditadas para avaliar possíveis riscos de novos desabamentos.

O imóvel fica na rua David da Silva Meirelles, no Jardim Maria Luzia, no município da Grande São Paulo. Os donos do imóvel não foram encontrados para prestarem depoimento sobre a situação do imóvel antes do desabamento.

A Prefeitura de Taboão da Serra emitiu um comunicado sobre o acidente:

“A Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente estão no local oferecendo apoio às famílias para garantir acolhimento, segurança alimentar e benefícios. Também auxiliam na ação a Guarda Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil”, afirmou.