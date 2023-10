Inscrições para o vestibular da Fuvest acabam nesta terça-feira

Quem estiver interessado em participar do vestibular para estudar na USP (Universidade de São Paulo) deve correr para fazer sua inscrição, pois o prazo acaba às 12h desta terça-feira (10).

Para se inscrever, o candidato deve acessar o link da Fuvest e gerar o boleto para pagamento da taxa, que é de 191.

Este ano a Fuvest oferece 8.147 vagas em diversos cursos espalhados por sete campi na capital e no interior de São Paulo.

O vestibular da USP é realizado em duas fases. A primeira fase será realizada em 1′9 de novembro e a segunda em 17 e 18 de dezembro de 2023. Já os cursos que exigem provas de competência específica terão provas entre 11 de dezembro e 11 de janeiro de 2024, de acordo com o calendário da Fuvest.

Além do tradicional vestibular da Fuvest, a USP disponibiliza mais duas formas de ingresso aos estudantes, o Enem USP e o Provão Paulista. Independente do processo seletivo, a USP reserva 50% das vagas para candidatos de escolas públicas. Do total de vagas disponibilizadas, 1206 são reservadas para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

GUIA

Para ajudar os vestibulandos, a Fuvest disponibilizou quatro guias temáticos que compõem o Manual do Candidato. Eles estão disponíveis para download gratuito no formato PDF. Para acessar, clique Guia de Carreiras e Cursos, Guia de Jornada, Guia de Provas e Guia de Inclusão e Acessibilidade.