Hoje tem Lotofácil de R$ 4 milhões; veja como apostar

Apostadores que gostam de tentar a sorte na Lotofácil tem nesta segunda-feira (9) um motivo a mais para correr para as lotéricas e fazer sua ‘fezinha’. A loteria acumulou no sorteio do último sábado e pretende pagar no sorteio de hoje a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 4 milhões.

Para participar do sorteio e levar essa bolada para casa, os apostadores têm até as 19h para fazerem suas apostas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta mais simples da Lotofácil, na qual o apostador escolhe apenas 15 números no volante, custa R$ 3. Quem quiser aumentar a probabilidade de acerto pode marcar mais dezenas no volante, mas o preço da aposta começa a subir desproporcionalmente. O número máximo de dezenas permitido em cada jogo é 20, mas o preço da aposta, neste caso, sobe para R$ 46.512,00.

O sorteio da Lotofácil, assim como as demais loterias da Caixa, é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelo canal da Caixa no Youtube.

SORTEIO DE SÁBADO

No sábado, ninguém levou a bolada da Lotofácil para casa, mas 268 apostadores acertaram 14 dos 15 números sorteados e cada um deles ganhou da loteria o valor de R$ 1.546,28.

Na faixa dos 13 acertos, 10.895 apostas levaram para casa R$ 30.