Frente fria continua trazendo chuva para São Paulo

O paulistano deve enfrentar mais uma semana de chuva persistente, graças a ação da frente fria que ainda continua causando efeitos em toda região sul, sudeste e centro-oeste do país, de acordo com a Climatempo.

Nesta segunda-feira, o deslocamento de um frente fria associação a uma área de baixa pressão deve trazer temporais com raios, granizo em algumas localidades, e rajadas de vento de até 70 km/h. O volume de chuva esperado é bem acima do normal e por isso a meteorologia alerta para a possibilidade de alagamentos e enchentes.

A chuva deve diminuir na terça-feira em todo o estado de São Paulo entre terça e quarta-feira, mas na quinta-feira uma nova frente fria se aproxima do estado, trazendo de volta os temporais. Até quinta-feira são esperados na região sul do estado até 120 mm de chuva acumulada.

Desde o início de novembro, a estação convencional do Mirante de Santana (INMET) já mediu um total de 152,2 mm de chuva acumulada, superando a média histórica do mês inteiro, que costuma ficar em 127,2 mm.

A temperatura, que nesta segunda-feira permanece com máxima de apenas 22ºC, deve subir nos próximos dias até atingir a máxima da semana, com 31ºC, na quarta-feira. Na quinta, com a chegada da frente fria, os termômetros começam a cair e na sexta-feira a máxima prevista é de apenas 20ºC.

O fim de semana também promete ser chuvoso, mas com temperaturas mais quentes. O sábado ainda deve ficar com máxima de 23ºC, mas no domingo o calor volta com força e os termômetros devem marcar até 31ºC na parte da tarde.