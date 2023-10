Desaparecidos em Israel: veja o que se sabe sobre três brasileiros que estavam em rave e sumiram

O festival de música eletrônica Universo Paralello, que era realizado em Israel, no último sábado (7), foi interrompido quando o grupo Hamas começou atacar a região. Pelo menos 260 pessoas morreram no local e há relatos de pelo menos três brasileiros desaparecidos. Juarez Petrillo, o DJ Swarup, que é pai do DJ Alok, iria tocar durante a festa e mostrou em suas redes sociais quando as bombas começaram a atingir a região (assista abaixo).

“Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir… depois conto mais detalhes”, escreveu Petrillo. “Surreal! [...] Já estava no palco para tocar. Espiritual demais! Foi a primeira vez que aconteceu isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que fazer dizer”, lamentou ele.

No domingo (9), Alok fez um post no Instagram no qual afirmou: “O meu pai foi contratado a se apresentar em um evento que licenciou os direitos de uso do nome do festival, como já aconteceu em diversos outros países. [...] ele está seguro em um bunker aguardando direcionamento para retornar ao Brasil”.

O Universo Paralello foi criado no Brasil, nos anos 2000, pelo DJ Swarup, e já teve edições realizadas em diversos países, como França, Índia, Argentina, Espanha, Portugal, Tailândia, México, entre outros. Essa foi a primeira vez que era realizado no Oriente Médio, onde recebeu o nome “Tribe of Nova”.

Muitos brasileiros estavam no festival e, apesar do Ministério das Relações Exteriores não confirmar nomes, pelo menos um ficou ferido e três estão desaparecidos. Conforme o site UOL, se tratam de Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes.

Nas redes sociais, a organização do festival publicou uma nota sobre o ataque em Israel. “Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas. Como muitos de vocês sabem, o evento ‘Tribe of Nova edição Universo Paralello’ estava sendo realizado na região Sul, próximo à Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados”, diz o comunicado.

“Israel é reconhecida mundialmente por grandes eventos de música eletrônica e o local é conhecido por realizar diversos deles, tendo no dia anterior acontecido um festival com o mesmo perfil no mesmo local”, ressaltou o texto.

O ataque do Hamas contra Israel gerou um conflito que já dura três dias. Após ter civis e soldados sequestrados, os israelenses fazem intensos bombardeios contra a Faixa de Gaza, que sofre com a destruição. Pelo menos 1,2 mil pessoas já morreram.

Quem são os brasileiros desaparecidos?

Conforme os relatos de familiares, um dos brasileiros desaparecidos é o gaúcho Ranani Glazer, de 24 anos, que mora em Israel. Ele já prestou serviço militar nas Forças de Defesa Israelenses, mas atualmente trabalha como entregador em Tel Aviv.

Ele estava no festival com a namorada, Rafaela Treistman, e um amigo. Após o início dos ataques, os três conseguiram se refugiar em um bunker, que também foi atacado. Porém, durante a confusão, Glazer ainda não foi localizado.

Outra brasileira procurada é Bruna Valeanu, que também estava no festival de música. A jovem atuou como instrutora de tiro nas Forças de Defesa Israelenses, entre agosto de 2018 e agosto de 2020, conforme destacou em sua página no LinkedIn. Desde outubro do ano passado, ela estuda comunicação e artes na Universidade de Tel-Aviv.

Irmã de Bruna, Nathalia Valeanu disse ao site G1 que não consegue contato com a irmã há mais de 48h e a família está desesperada. “Sendo muito sincera, a minha melhor esperança é que ela tenha sido sequestrada. Porque, senão, eu acho que é isso, ela não sobreviveu”, lamentou.

A terceira brasileira que é procurada é Karla Stelzer Mendes, que também estaria no festival. Ela é professora e mora em Beit Ezra, que fica a 46 km de Tel-Aviv.

E os ataques aéreos da Força Aérea Israelense não param contra posições de comando, lançamento e refúgio dos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza.

Conflitos na Faixa de Gaza

A Faixa de Gaza é um território que fica entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, que conta com 41 quilômetros de extensão e 10 quilômetros de largura. Cerca de 2,3 milhões de pessoas vivem na região.

A área é controlada desde 2007 pelo Hamas, que é um grupo de militares islâmicos da Palestina, considerado como terrorista por países como Israel e Estados Unidos, além da União Europeia e Reino Unido, entre outros. Desde então, os conflitos são constantes.

Apesar de dominada pelo Hamas, a Faixa de Gaza tem seu espaço aéreo e costa marítima controlados por Israel, que também define quais mercadorias podem entrar e sair da região. Por terra, é o Egito quem controla quem pode atravessar a fronteira.

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que cerca de 80% da população que vive na Faixa de Gaza depende de ajuda internacional para cuidados básicos com alimentação.

