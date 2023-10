Confira as dezenas do sorteio 2925 da Lotofácil

Apostadores que vão tentar a sorte na Lotofácil podem levar para casa nesta segunda-feira (9) um prêmio estimado em R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta segunda-feira:

03, 04, 05, 06, 07

08, 09, 10, 11, 18

21, 22, 23, 24, 25

O último sorteio da loteria foi no sábado, quando nenhum dos apostadores botou as mãos no prêmio principal sorteado pela Caixa.

Duzentos e sessenta e oito apostas acertaram 14 pontos e cada um delas ganhou R$ 1.546,28. Na faixa dos 13 acertos, 10.895 apostas ganharam R$ 30,00.

Quina sorteia R$ 4,46 milhões

Nesta segunda-feira tem ainda sorteio da Quina, que também está com prêmio acumulado e promete pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 4,4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as cinco dezenas sorteadas para a quinta nesta segunda-feira, 9 de outubro:

29, 51, 56, 69, 76

Prêmio acumulado

A Quina também não teve ganhadores no sorteio de sábado, mas 58 apostas acertaram a quadra do concurso e cada um deles levou para casa R$ 7.867,43.