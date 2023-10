Trote solidário vai arrecadar absorventes em universidade em São Paulo; saiba como ajudar

A pobreza menstrual, que é a falta de recursos para se adquirir itens de higiene voltados às mulheres, é um problema ainda crescente não apenas no Brasil, mas em todo mundo. Visando proporcionar mais dignidade, o Instituto Yduqs promove um trote solidário que vai arrecadar absorventes e coletores menstruais em um posto montado na Universidade Estácio, em São Paulo. Depois, os materiais que serão doados a algumas instituições que prestam apoio ao público feminino.

A iniciativa é um apoio à “Campanha Adote um Ciclo do Instituto Ela – Instituto Educadoras do Brasil”, realizada até o dia 30 deste mês. Além de arrecadar os itens de higiene, a medida visa conscientizar a sociedade sobre a importância de dar dignidade às mulheres, já que a menstruação fará parte da vida delas por alguns bons anos.

“Em um país como o nosso, sabemos que as oportunidades não são igualmente distribuídas, especialmente para mulheres. Infelizmente, é comum, por exemplo, ver mulheres faltando as aulas ou ao trabalho por não terem acesso a absorventes. Precisamos tirar da invisibilidade questões que permeiam as mulheres na sociedade, como a pobreza menstrual”, ressalta a presidente do Instituto Yduqs, Cláudia Romano.

Presidente do Instituto Yduqs, Cláudia Romano, ressalta importância de trote solidário em SP que vai arrecadar absorventes para mulheres (Divulgação)

A ação engloba três dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODs) da Organização das Nacões Unidas (ONU), que constituem um esforço conjunto, de países, empresas, instituições e sociedade civil, que buscam assegurar os direitos humanos, erradicar a pobreza, combater a desigualdade e a injustiça, bem como promover a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas.

O projeto Potência Feminina de Paraisópolis, em São Paulo, é uma das organizações apoiadas pela campanha e que vai receber os absorventes. Tuca Duarte, idealizadora do grupo, ressalta a importância das doações.

“Muitas vezes as mulheres não têm absorvente e me ligam. Quem puder contribuir e colaborar com este projeto, que é muito favorável para todas as mulheres periféricas, mães solo, que têm que optar entre comprar um absorvente ou um litro de leite, está aqui o meu pedido. Agradeço em nome das mulheres que têm seu absorvente garantido todos os meses e as pessoas que abraçam a causa ajudando a campanha adote um ciclo”, pontua.

Já Douglas Galiazzo, professor de Direitos Humanos da Estácio, reforça que a questão é ampla e envolve, além das necessidades da vida privada, o desenvolvimento social, a educação e a participação das mulheres no mercado de trabalho.

“Diante de tantas violações que as mulheres continuam sofrendo em um mundo machista, atividades como esta, desenvolvidas pelo Instituto Yduqs, elevam a responsabilidade e o compromisso da organização que acredita na formação humanizada dos futuros profissionais, independentemente da área em que estejam se preparando. Assegurar a dignidade das mulheres é o compromisso importante para a promoção dos direitos humanos”, diz o professor.

Como contribuir para a campanha?

O Instituto Yduqs montou um posto de arrecadação das doações no setor NPJ do campus Santo Amaro da Estácio, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. A universidade fica na Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, número 108, em Santo Amaro.