Lotofácil 2924: veja os números sorteados neste sábado

A Lotofácil retorna neste sábado (7) para o sorteio do concurso 2924 e promete pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Confira as dezenas sorteadas para a Lotofácil neste sábado:

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 24

Sorteio anterior

Dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil de sexta-feira, um deles morador de Jaboticabal, no interior de São Paulo, e outro de Goiânia, em Goiás, e cada um deles levou para casa R$ 881.236,96.

Na faixa dos quatorze acertos, 174 apostas foram premiadas com R$ 2.123,86. Foram premiadas ainda as apostas que fizeram 13 pontos, cada uma com R$ 30.

Quina acumulada paga R$ 3,4 milhões

Quem tiver a sorte de acertar as cinco dezenas da Quina pode levar para casa neste sábado (7) a bolada de R$ 3,4 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina:

15, 45, 47, 58, 59