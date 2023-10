Chuva? Onda de calor se intensifica em grande parte do Brasil neste fim de semana

O primeiro final de semana de outubro é marcado pela alta temperatura em diversas partes do Brasil. De acordo com a Climatempo, há chances de pancadas de chuva ou chuva moderada em algumas regiões do país.

A alta pressão atmosférica cresce na Região Sudeste neste fim de semana, diminuindo as chances de chuva em Minas Gerais, Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro.

No centro, oeste e sul de Minas, nas demais regiões do Rio e em São Paulo, o sábado passa a ser ensolarado, caloroso e com aumento da nebulosidade durante o dia, com possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite.

As Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil também contam com o ar úmido em diversas partes, com a formação de nuvens carregadas. Com temperaturas podendo chegar a 40ºC em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o ar quente toma conta da região, contando com possíveis pancadas de chuva.

Leia mais:

Nuvens carregadas e chuva

Apesar das grandes ondas de calor sob diversas partes do país, uma frente fria passa pela costa de Santa Catarina. As grandes áreas de instabilidade serão espalhadas sobre o Sul do Brasil, com potencial para provocar mais chuva forte nos três estados.

O ar quente e úmido vindo do Norte para o Sul é responsável pelo estímulo das nuvens carregadas no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Já na Região Nordeste, o ar seco toma conta e poucas nuvens se formam nas localidades. As regiões que podem apresentar de chuva moderada a forte são as capitais: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia.

Leia mais: