Médicos teriam sido mortos por engano no RJ; corpos de supostos assassinos foram achados em carros

A Polícia Civil continua a investigar o assassinato de três médicos que estavam em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As investigações apontam que traficantes queriam se vingar pela morte de um comparsa e confundiram um dos ortopedistas como sendo um miliciano. Na noite de quinta-feira (5), quatro corpos de suspeitos foram encontrados dentro de dois carros (veja mais detalhes abaixo).

Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, para o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. Eles seguiram até o quiosque, que fica nas proximidades, por volta das 00h59 de quinta-feira, quando os criminosos já chegaram atirando (assista abaixo).

Três homens (todos médicos) foram baleados na Barra da Tijuca-RJ, um gravemente ferido e dois mortos, um dos mortos era o irmão de Samia Bonfim (Dep. Federal) pic.twitter.com/tbffpcPxHH — Claudio sem acento 😎 (@claudiopedrosa8) October 5, 2023

Conforme reportagem da TV Globo, os suspeitos confundiram o médico Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, como sendo Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes de uma milícia que atua na região.

O médico e Taillon tinham semelhanças físicas e o alvo mora nas proximidades do quiosque onde ocorreu o crime. Assim, os traficantes queriam se vingar pela morte do colega Paulo Aragão Furtado, conhecido como Vin Diesel, que foi assassinado no último dia 16 de setembro por milicianos, e acabaram matando o médico por engano.

Depois do crime, um dos suspeitos teria voltado ao quiosque para conferir se Perseu estava morto, acreditando que se tratava de Taillon.

A Polícia Civil informou que a suspeita é de que os médicos foram vítimas de uma execução. “A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”, destacou a corporação.

Polícia suspeita que assassinos acharam que miliciano Taillon Barbosa estava em quiosque, já que ele tem semelhanças físicas com médico Perseu (Reprodução/TV Globo)

Suspeitos mortos

Quatro corpos foram localizados pela polícia na noite de quinta-feira em dois carros na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Três deles estavam no veículo na Rua Abrahão Jabour, nas proximidades do Riocentro, e o outro na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na Gardênia Azul.

Conforme a corporação, dois dos mortos foram identificados como Philip Motta Pereira, o Lesk, que seria chefe de um grupo de traficantes, e Ryan Nunes de Almeida. Ambos são suspeitos de participar da execução dos médicos.

Já os outros dois corpos encontrados ainda passam por exames para identificação. As circunstâncias das mortes também serão apuradas.

Vítimas

Além de Perseu, também morreram no ataque os médicos Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, e Marcos de Andrade Corsato, de 62. Eles tiraram uma foto no quiosque momentos antes do ataque.

O ortopedista Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, que estava com o trio e também foi ferido, foi o único sobrevivente. Ele foi socorrido e passou por uma cirurgia ortopédica no Hospital Lourenço Jorge. Depois, foi transferido para o Hospital Samaritano Barra, que é particular.

A unidade informou que o paciente “encontra-se lúcido, orientado e respira sem o auxílio de aparelhos”. Não há previsão de alta médica.

Marcos de Andrade Corsato era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Já Diego Bomfim e Perseu Almeida, foram residentes na instituição.

Em nota, o IOT lamentou as mortes dos médicos. “[Recebemos com] consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos.”

Médicos Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida foram mortos a tiros em quiosque no RJ (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: