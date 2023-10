Lotofácil sai para apostador de São Paulo novamente

Um apostador da cidade de São Paulo é um dos dois ganhadores do sorteio da Lotofácil desta quinta-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. O outro é de Imperatriz, no Maranhão, e cada um deles vai levar para casa R$ 2.104.469,55.

Os números sorteados foram:

01, 02, 04, 05, 06

08, 11, 12, 13, 15

16, 17, 19, 21, 24

Além dos dois felizardos, foram premiadas ainda as apostas que acertaram 14 números. Foram 359 no total e cada uma delas levou R$ 1.551,47.

Na faixa dos treze acertos, 12.988 apostas ganharam R$ 30,00.

A Lotofácil volta a ser sorteada nesta sexta-feira, no concurso 2923, com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Para concorrer no sorteio desta sexta-feira, o apostador tem que fazer sua aposta nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa até as 19h. A aposta simples custa R$ 3.

A partir das 20h será realizado o sorteio, que é feito no Espaço da Sorte, em São Paulo.