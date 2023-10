Juntos na imensidão: a ESA descobre que os planetas errantes navegam como um casal apaixonado pelo universo

A imensidão do universo pode ser realmente assustadora se você estiver sozinho em seus campos infinitos. Cientistas ao redor do planeta tentavam entender o funcionamento dos planetas errantes, que não orbitam uma estrela massiva, até que dados do Telescópio Espacial James Webb, interpretados pela ESA, descobriram que alguns viajam em pares.

Eles são conhecidos como planetas errantes, mundos que não estão orbitando a uma estrela massiva, como fazemos com o Sol ou qualquer outro sistema planetário. Estes objetos, complexos de serem vistos porque não há muita luz para fazê-los brilhar, de alguma forma saíram de uma órbita e ficaram abandonados no universo.

A ESA (que é a Agência Espacial Europeia) apontou as lentes do Telescópio Espacial James Webb para a Nebulosa de Orion, a cerca de 1.350 anos-luz de distância, e estudando o aglomerado de gás encontrou dezenas de planetas errantes que viajavam acompanhados.

Não orbitam uma estrela, mas interagem gravitacionalmente com outro mundo. São como dois planetas apaixonados que viajam juntos pela imensidão. A ESA os classifica como objetos binários e informa que as primeiras análises mostram que eles têm uma massa semelhante à de Júpiter, de acordo com o relatado pelo Bio Bio Chile.

Os planetas errantes

Os planetas que não orbitam uma estrela são conhecidos como errantes ou vagantes. São corpos celestes que não estão ligados gravitacionalmente a nenhuma estrela. Isso significa que eles não giram em torno de uma estrela, mas viajam pelo espaço de forma independente.

Teorias dizem que eles são formados da mesma maneira que os planetas que orbitam estrelas. Ou seja, a partir de nuvens de gás e poeira que colapsam sob sua própria gravidade. No entanto, estes planetas são formados em regiões do espaço que não estão associadas a nenhuma estrela.

Os planetas errantes são objetos muito difíceis de detectar. São muito pequenos e escuros, e é difícil distingui-los das estrelas. No entanto, os astrônomos descobriram um pequeno número de planetas errantes nos últimos anos.