Inteligência artificial acompanhará o caminho dos peregrinos ao Santuário Nacional de Aparecida

A Inteligência Artificial vem se mostrando uma aliada das autoridades nos mais diversos cenários. Agora, com o início da peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, a tecnologia será utilizada para registrar de forma exata o número de peregrinos que vão até o local caminhando nos acostamentos dos dois sentidos da rodovia Presidente Dutra.

Segundo publicado pelo G1, a tecnologia aplicada pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal, deverá funcionar como um contador de pedestres.

Para isso, foi instalada uma câmera equipada com a tecnologia no pedágio de Moreira César, na região de Pindamonhangaba. Por meio dela será possível contabilizar os peregrinos que fizerem o trajeto nos dois sentidos da via, durante o mês de outubro.

Ainda segundo a reportagem, será a primeira vez que a polícia terá um controle exato sobre o número de pessoas que participam da romaria, seja a pé ou de bicicleta.

Até o momento, não foi divulgado o número estimado de pessoas que farão o trajeto neste ano, mas em 2022 foram registrados aproximadamente 29 mil peregrinos.

Medidas de segurança

Além de utilizar as tecnologias de Inteligência Artificial, a Polícia Rodoviária Federal vai apoiar os romeiros ao longo da rodovia, intensificando o policiamento para conseguir suprir as demandas dos peregrinos.

Ações de educação no trânsito também serão tomadas, incluindo uma “carreta-cinema” instalada no estacionamento do Santuário, com palestras abertas ao público.

Ao longo do trajeto, os pedestres também contarão com reforços na sinalização da via e com a distribuição de dispositivos refletivos para auxiliar na prevenção de acidentes.

Outras dicas de segurança incluem o uso de roupas claras e coletes refletivos; andar em fila indiana; evitar o uso de celulares e equipamentos que possam causar distração bem como caminhadas em horários de baixa visibilidade; manter a hidratação e o uso recorrente de protetor solar.

