Feriado de quê? Entenda como surgiu o 12 de outubro

Na próxima quinta-feira, dia 12, é feriado em todo o território brasileiro, mas ao contrário do que muitos possam pensar, não tem nada a ver com o Dia da Criança, que é comemorado na mesma data.

Nesta data, é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada a Padroeira do Brasil. A data foi firmada pelo presidente João Figueiredo em 30 de junho de 1980, quando tornou-se feriado nacional (e não ponto facultativo).

A data, entretanto, está associada ao encontro de uma imagem da Santa por pescadores na segunda em outubro de 1717 às margens do rio Paraíba do sul, tornando-se um símbolo de fé, e foi estipulada como data comemorativa durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ocorrida em 1953.

Nossa Senhora Aparecida é a representação de Maria, mãe de Jesus Cristo, na igreja Católica e tornou-se um dos maiores símbolos religiosos do país, tendo sido construída uma basílica em sua homenagem na cidade de Aparecida, interior de São Paulo, que recebe milhares de devotos todos os anos.

Santuário de Nossa Senhora Aparecida Rovena Rosa/Agência Brasil

Milhares de romeiros de todas as partes do país partem em peregrinação na segunda semana de outubro para visitar a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, pagar promessas e pedir bênçãos.

Em junho de 1980 o Papa João Paulo II esteve em Aparecida visitando o santuário de Nossa Senhora, oficializando o feriado nacional.