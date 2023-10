Estuprada e estrangulada: laudo aponta causas da morte de fisioterapeuta achada após carro capotar

A fisioterapeuta Larissa Araújo, de 25 anos, que foi achada sem vida após um capotamento, na BR-060, em Rio Verde, Goiás, morreu por asfixia causada por estrangulamento. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) também revelou que a vítima foi estuprada enquanto ainda estava com vida. Um suspeito pelo crime foi preso e a polícia diz que ele agiu sozinho.

O delegado Adelson Candeo, responsável pelo caso, disse ao site G1 que ainda aguarda o laudo final sobre as causas da morte da jovem. Porém, já sabe que ela foi estuprada e estrangulada. “Não temos o laudo definitivo ainda, mas preliminarmente, podemos afirmar que houve estupro, ou seja, com a vítima viva”, explicou o investigador.

Para a polícia, não há dúvidas de que Jerfeson Erivaldo da Silva Nascimento, de 25 anos, cometeu o crime sozinho. Ao ser preso, ele alegou que teria recebido R$100 de um ex-namorado da fisioterapeuta para dar fim ao corpo dela, mas o delegado disse que isso não procede. O rapaz chegou a ser ouvido, mas liberado.

Corpo de fisioterapeuta foi arremessado de veículo que capotou na BR-060, em Rio Verde, Goiás (Reprodução/Matheus Albernaz/TV Anhanguera)

Cronologia do crime

Larissa foi achada morta na última segunda-feira (2). Naquela madrugada, às 01h28, ela postou um story em seu Instagram enquanto assistia a um desenho animado na TV. A polícia diz que, por volta das 4h, Jeferson invadiu a casa dela e permaneceu lá dentro por duas horas. Assim, por volta das 6h, saiu do local dirigindo o carro da vítima.

O corpo de Larissa estava no veículo, assim como um botijão de gás e uma televisão. Pouco depois, ele acabou sofrendo o acidente na BR-060 e o cadáver, que tinha mãos e pés amarrados e estava enrolado em um lençol, foi arremessado.

“Esse carro era dela, estava na garagem. Os objetos que estavam dentro também eram pertences dela. Acreditamos na possibilidade de ter entrado na casa para fazer um furto, acabou progredindo para um estupro e retirou o corpo do local para evitar provas”, explicou o delegado

Jeferson é natural do Rio Grande do Norte e cumpria pena pelo crime de roubo. O delegado ressaltou que ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com Larissa. “Ninguém mais esteve na casa da vítima neste dia. Ele foi o único a ser visto saindo da casa”, disse Candeo.

O homem segue detido, à disposição da Justiça. A sua defesa não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Larissa era formada como fisioterapeuta há pouco mais de um ano e trabalhava no Pronto Atendimento Pediátrico da Secretaria de Saúde de Rio Verde.

