“Deus recolheu o pequeno Matteo”: Morre um dos bebês da mãe que deu à luz a sêxtuplos no ES

O pequeno Matteo, um dos seis bebês que nasceram no parto de Quezia Romualda, de 29 anos, no Espírito Santo, teve o quadro clínico agravado e morreu nesta sexta-feira, de acordo com informações da mãe.

Quezia deu à luz à sêxtuplos em um parto de apenas 10 minutos no último domingo e as crianças nasceram, em média, com cerca 800 gramas cada. Foram necessários que 30 profissionais, entre médicos e enfermeiros, participassem da cesárea para trazer ao mundo Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá.

“É com muita tristeza que informamos que Deus recolheu o pequeno Matteo. Deus é soberano, e sua vontade é perfeita. Só podemos agradecer por cada momento precioso que compartilhamos com ele, ainda que tenha sido breve. E queremos agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para colocar a vida dele e de toda a nossa família em oração”, disseram os familiares pelas redes sociais.

A mãe teve alta na última quarta-feira, mas como os bebês nasceram prematuros continuam internado na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin) e ainda vem permanecer internados por cerca de três meses, de acordo com os médicos.

Veja o vídeo do parto:

“Sabemos que a jornada à frente será desafiadora, e a ausência dele deixará um vazio imensurável em nossos corações. No entanto, confiamos que Deus nos dará o consolo necessário para enfrentar essa dor. Continuem orando pela nossa família e assim que possível vamos conversar com vocês, só peço que nos deem um tempinho para processar tudo o que vem acontecendo”, postaram os familiares.

Quezia e Magdiel Costa já tinham uma filha e desde que souberam que teriam seis bebês fizeram uma vaquinha online para reformar a casa para abrigar a família que praticamente triplicou do dia para a noite.