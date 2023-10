Casal estava abraçado quando foi morto a tiros no PR; polícia acredita que jovens foram confundidos

A Polícia Civil suspeita que Luiz Arthur Bach Xavier, de 23 anos, e Rubiane Mayer, de 22, que foram executados a tiros enquanto dormiam, em Ponta Grossa, no Paraná, foram mortos por engano. Uma moto estava estacionada nas proximidades da casa deles e pertencia a um suspeito de tráfico, que seria o alvo dos criminosos. As vítimas foram encontradas abraçadas, o que mostra que não reagiram aos disparos.

“A gente acredita que eles [criminosos] foram direto para matar os dois. Os bandidos arrombaram as duas portas, tanto a da entrada, quanto a do quarto do casal. Eles foram encontrados abraçados, ele estava com a mão por cima dela. Acreditamos que eles estavam dormindo, mas pode ser que ele tenha colocado os braços em cima dela para se proteger dos tiros”, revelou o delegado Luiz Gustavo Timossi, responsável pelo caso, em entrevista ao UOL.

Sobre a motivação do crime, o investigador diz que a principal suspeita é de que eles tenham sido mortos por engano. “Nós acreditamos nessa possibilidade tendo em vista essa situação da moto. Ouvimos o responsável pelo veículo e ele disse que apenas deixou a moto ali para que ela não tomasse chuva, mas ainda não cravamos essa versão, porque ele é uma pessoa que usa tornozeleira eletrônica e já possui passagem por tráfico de drogas. Ele alega que não era ameaçado, mas não podemos confirmar isso ainda.”

O investigador disse que também apura se o crime possa ter ligação com o trabalho de Luiz, que prestava serviços como segurança e vigilante na cidade. “Não existe nada concreto ainda que possa apontar para outras direções ou descartar essas duas. Por ele ser segurança, estamos levando em conta essa possibilidade”, disse o delegado.

O casal, que morava junto há oito meses, foi encontrado já sem vida sobre uma cama, no último sábado (30). A casa alugada onde eles moravam no bairro Oficinas estava com as portas arrombadas. Naquela data, vizinhos escutaram barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar. Os agentes foram até o imóvel, onde já encontraram o casal morto.

Uma testemunha contou que viu quando dois homens desceram de um carro escuro e entraram na casa. Porém, não conseguiu passar mais detalhes sobre os suspeitos. Ninguém foi preso por envolvimento no caso até a manhã desta sexta-feira (6).

Além de trabalhar como segurança e vigilante, Luiz também preparava para prestar um concurso público do Corpo de Bombeiros. Já Rubiane era assistente de caixa em uma loja e fazia faculdade de administração.

Ambos não tinham antecedentes criminais e não se envolveram em confusões nos últimos anos.

