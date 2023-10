Calor e sistema de baixa pressão aumentam risco de temporal em São Paulo no final de semana

O aumento do calor e do ar úmido que predominam sobre o estado associados a uma queda da pressão atmosférica na costa neste sábado deve facilitar a formação de nuvens carregadas e trazer chuvas mais volumosas para São Paulo. Segundo a Climatempo, aumenta com isso o risco de temporais durante esse final de semana em várias regiões do estado.

De acordo com os meteorologistas, no sábado as regiões sul e leste do estado, que incluem a capital e as cidades de Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral, devem receber as pancadas de chuvas de maior intensidade.

Os termômetros no sábado devem chegar à máxima de 33ºC no período da tarde na maior parte do estado.

Já no domingo, o risco de temporais aumenta sobre todo o estado de São Paulo, com maior volume de chuvas esperadas nas regiões centro-oeste, sudoeste e sul do estado, onde estão cidades como Presidente Prudente, Bauru, Ourinhos, Avaré, Sorocaba e Vale do Ribeira. A expectativa é que o volume de chuva somente nesse dia fique entre 40 e 60 mm.

No domingo, o calor dá um pequeno refresco e as máximas caem para 26ºC.

TEMPO PARA HOJE

O sol aparece com força nesta sexta-feira sobre todo o estado de São Paulo e a temperatura aumenta durante o dia, devendo atingir os 30ºC no período da tarde. À tarde a nebulosidade aumenta e deve cair pancadas de chuva com raios até a noite.

Nesta sexta-feira, o extremo sul do estado, região onde fica o Vale do Ribeira, ainda pode enfrentar fortes temporais no decorrer do dia.