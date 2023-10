Apostou na Lotofácil? Veja se vai levar o prêmio desta sexta-feira para casa

Hoje tem sorteio da Lotofácil e o apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pode levar para casa um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta sexta-feira, 6 de outubro:

04, 06, 07, 09, 11

12, 13, 16, 17, 18

20, 22, 23, 24, 25

Sorteio de quinta-feira

No último sorteio, nesta quinta-feira, dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil, um deles da cidade de São Paulo. O outro ganhador é de Imperatriz, no Maranhão, e cada um deles ganhou R$ 2.104.469,55.

Trezentos e cinquenta e nove apostas fizeram 14 pontos e cada um deles ganhou R$ 1.551,47. Na faixa dos treze acertos, 12.988 apostas levaram para casa R$ 30,00 cada.

Quina tem prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões

Apostadores da Quina que tiverem a sorte de acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira pode levar para casa a bolada de R$ 2,3 milhões.

Veja as cinco dezenas sorteadas para o concurso 6260 da Quina:

39, 40, 48, 56, 67

Sorteio anterior

No sorteio desta quinta-feira, ninguém colocou as mãos no prêmio principal, mas 95 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 3.390,80.

Apostadores que acertaram o terno também foram premiados, com R$ 47,80 cada. Foram 6.418.