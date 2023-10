Vídeo: Tornado causa destruição na cidade de Cascavel, no Paraná

Um violento tornado acompanhado de chuva intensa e uma ventania muito forte varreu a cidade de Cascavel, no Paraná, nesta quarta-feira, deixando um rastro de destruição.

Pelo menos 45 mil residências ficaram sem energia quando começou a tempestade, por volta das 6h da manhã, com a queda de dezenas de árvores, que criaram um feito dominó derrubando postes, fios e placas de trânsito por todas as ruas e avenidas,

Várias, casas, escolas e comércios foram destelhados ou atingidos por destroços durante o forte vendaval que tomou conta da cidade. AS aulas foram suspensas até o começo da semana que vem.

De acordo com a prefeitura de Cascavel, a Defesa Civil recebeu 200 chamadas de emergência e fez 315 atendimentos. Foi necessário também realizar 104 desobstruções de vias por árvores caídas ou galhos obstruindo as ruas. Não há notícias de mortos na tempestade.

Segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), uma análise preliminar indica a passagem de um tornado classificado como F2, categoria em que os ventos podem atingir entre 181 km/h e 253 km/h.

