VÍDEO: Pastor causa polêmica ao atacar imagem de Nossa Senhora Aparecida: “Satanás fantasiado de azul”

O pastor evangélico Sérgio Fernandes, líder da igreja Vida Nova, está revoltado com uma estátua instalada pela Prefeitura de Bastos, no interior de São Paulo, na entrada da cidade. Se trata de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, um dos maiores símbolos do catolicismo no país. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece chamando a santa de “Satanás fantasiado de azul” (assista abaixo).

As falas do pastor foram gravadas no último domingo (1º), durante um culto. No discurso, ele deixou claro que não concorda com a ação da prefeitura e disse que aquela imagem “não representa” os evangélicos.

“Colocaram uma imagem, uma escultura, na porta da nossa cidade que não nos representa (...) não tem nada a ver com a gente. Eu estou indignado. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado. Usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram. Não tem nada a ver com a gente”, disse ele.

“Quando a pessoa entra em Bastos e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco, beleza, é cultura japonesa, parabéns, nos representa. Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser. Mas não vem colocar um Satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Só traz maldição para nossa cidade. Aquilo lá é ponto de contato do inferno. É porta aberta (...) todo espírito de idolatria não vai ficar aqui, eu não aceito”, ressaltou o pastor.

As falas causaram polêmica e, após a repercussão, o pastor se retratou por “excessos cometidos” e tentou se explicar. Ele ressaltou que, em seu ponto de vista, as “verbas públicas devem ser guardadas pela laicidade do Estado, não promovendo nenhuma vertente religiosa”.

O prefeito de Bastos, Manoel Rosa (MDB), disse que a imagem foi instalada na entrada da cidade na semana passada e que foi um pedido da comunidade. “Não precisava polêmica nenhuma diante de uma situação pra nós tão normal”, disse ele, ressaltando que muitos municípios brasileiros “têm homenagens aos santos, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo”.

“Tentamos fazer o melhor possível num espaço ecumênico por entendermos que as religiões podem e devem conviver pacificamente”, afirma o prefeito, que revelou, ainda, ter sofrido ameaças judiciais em razão da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que segue no local.

