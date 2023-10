Vídeo mostra momento em que médicos paulistas foram baleados em quiosque no RJ; três morreram

Câmeras de segurança flagraram o momento em que três médicos paulistas foram mortos a tiros em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). Os criminosos efetuaram mais de 20 disparos e fugiram sem levar nada (assista abaixo). Um quarto ortopedista foi baleado e segue internado.

O vídeo mostra quando um veículo estaciona ao lado da ciclovia, às 00h59. Homens vestidos de preto descem e andam na direção do quiosque. Logo depois, começaram a atirar contra as vítimas, que não conseguiram reagir. Outros clientes que estavam no local ficaram desesperados e saíram correndo. Toda a ação durou menos de 30 segundos.

Conforme a investigação, os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, para o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. Eles seguiram até o quiosque, que fica nas proximidades, quando os criminosos já chegaram atirando.

As vítimas fatais são os médicos Diego Ralf Bomfim, de 35 anos; Marcos de Andrade Corsato, de 62; e Perseu Ribeiro Almeida, de 33 (veja mais detalhes abaixo).

Já o médico Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, foi atingido por pelo menos três tiros, mas foi socorrido com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A previsão era de que fosse transferido para uma unidade de saúde particular. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Militar foi acionada logo após o ataque e fez buscas pelos criminosos, que fugiram sem levar nada das vítimas, mas até agora ninguém foi preso. A Polícia Civil diz que analisa as imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os bandidos.

Quem são as vítimas?

O médico Marcos de Andrade Corsato era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Já Diego Bomfim, que é irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), e Perseu Almeida, foram residentes na instituição.

Em nota, o IOT lamentou as mortes dos médicos. “[Recebemos com] consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos.”

