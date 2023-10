VÍDEO: Avião bate asa no chão ao pousar, explode e deixa dois mortos em aeroporto privado de Cuiabá

Um acidente aéreo deixou dois mortos em um aeroporto privado em Cuiabá, no Mato Grosso, na tarde de quarta-feira (4). Um vídeo mostra o momento em que o bimotor bateu a asa no chão ao pousar e, logo depois, houve uma explosão (assista abaixo). Dois passageiros conseguiram escapar com vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, morreram no acidente o piloto, identificado como Fernando Kawahata Barreto, de 42 anos, e um funcionário terceirizado que prestava serviços no aeroporto, que não teve o nome revelado. Ele estava no solo quando foi atingido pela aeronave.

Já os dois passageiros, que são agricultores rurais, sobreviveram. Ambos foram socorridos por um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e levados a um hospital na cidade. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

Investigação

Ainda não já informações sobre as causas do acidente com o bimotor, modelo king-air. Ao site G1, o delegado Marcos Lira destacou que a Polícia Civil apura se houve falha motora, negligência ou alguma questão de saúde que tenha afetado o piloto. Os sobreviventes serão ouvidos nos próximos dias.

“Não ouvimos eles ainda porque estão em recuperação médica, mas vamos ouvi-los no curso da investigação”, disse Lira.

O aeroporto pertence ao grupo Bom Futuro, que lamentou o acidente. A empresa informou que o bimotor pertence a uma companhia terceirizada.

Já o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), da Força Aérea Brasileira (FAB), informou foi comunicado sobre o acidente e acompanha o caso.

