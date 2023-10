Ninguém levou a Lotofácil; prêmio está em R$ 4 milhões

Nenhum apostador levou o prêmio da Lotofácil no sorteio desta quarta-feira e a loteria volta nesta quinta com valor acumulado em R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Duzentos e setenta e uma apostas acertaram 14 pontos e todas foram premiadas com R$ 1.716,08. Na faixa dos treze acertos, 8.785 acertaram 13 pontos e levaram R$ 30 cada.

Os números sorteados foram:

01, 03, 04, 07, 09

13, 14, 15, 16, 17

18, 19, 21, 22, 24

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil volta a ser sorteada nesta quinta-feira, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para participar do sorteio, o apostador deve fazer sua aposta até o horário de fechamento das casas lotéricas, às 19h, ou pelo canal eletrônico e aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3. É possível marcar mais números no volante, até o máximo de 20, mas o preço da aposta sobe para R$ 46.512,00.