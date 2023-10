Mega-Sena 2641: sorteio desta quinta-feira deve pagar R$ 33 milhões

Hoje é dia de tentar a sorte na Mega-Sena, cujo prêmio continua acumulado e promete pagar nesta quinta-feira ao sortudo apostador que acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 33 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Quem quiser arriscar tem até 19h para efetuar sua aposta nas casas lotéricas, canal eletrônico ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 6 números marcados, custa R$ 5. O apostador pode optar por marcar mais dezenas no volante, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente.

O sorteio dessa bolada será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube e Facebook.

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Mega foi realizado na terça-feira, quando mais uma vez o prêmio não saiu.

Cento e nove apostadores fizeram a quina e foram premiados com R$ 21.983,71. Entre os apostadores que acertaram a quadra, 6.453 apostas ganharam R$ 530,47.

Os números sorteados na última terça-feira foram 04, 08, 10, 27, 28, 32.