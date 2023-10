Médicos paulistas mortos no RJ postaram foto antes do crime; familiares acreditam em execução

Os quatro médicos paulistas que foram baleados enquanto estavam em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tiraram uma foto juntos momentos antes do ataque. Ortopedistas, eles estavam na cidade para participar de um congresso. Três morreram e um segue internado. Familiares e a investigação policial levantam a suspeita de execução, já que os criminosos atiraram mais de 20 vezes e fugiram sem levar nada.

Médicos ortopedistas tiraram foto minutos antes de serem atacados a tiros no RJ; três deles morreram (Reprodução/Redes sociais)

O caso aconteceu por volta das 00h50 desta quinta-feira (5). Um vídeo mostrou quando homens vestidos de preto desceram e andaram na direção do quiosque. Logo depois, começaram a atirar contra as vítimas, que não conseguiram reagir. Outros clientes que estavam no local ficaram desesperados e saíram correndo. Toda a ação durou menos de 30 segundos (assista abaixo).

Três homens (todos médicos) foram baleados na Barra da Tijuca-RJ, um gravemente ferido e dois mortos, um dos mortos era o irmão de Samia Bonfim (Dep. Federal) pic.twitter.com/tbffpcPxHH — Claudio sem acento 😎 (@claudiopedrosa8) October 5, 2023

As vítimas fatais são os médicos Diego Ralf Bomfim, de 35 anos; Marcos de Andrade Corsato, de 62; e Perseu Ribeiro Almeida, de 33.

Já o médico Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, foi atingido por pelo menos três tiros, mas foi socorrido com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A previsão era de que fosse transferido para uma unidade de saúde particular. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Médicos Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf de Souza Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida foram mortos a tiros em quiosque no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Marcos de Andrade Corsato era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Já Diego Bomfim e Perseu Almeida, foram residentes na instituição.

Em nota, o IOT lamentou as mortes dos médicos. “[Recebemos com] consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos.”

Irmão de Sâmia Bomfim

Diego Bomfim é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e cunhado do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). Uma nota, assinada pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), diz que os parentes foram avisados hoje cedo sobre o crime, que viajam para São Paulo para o sepultamento e que a parlamentar “está devastada”.

O texto destaca que a família acredita que os médicos foram vítimas de uma execução e a deputada cobra “uma profunda investigação” sobre o caso.

Deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) com o irmão, o médico Diego Bonfim (Reprodução/Instagram)

Veja a nota na íntegra abaixo:

“Hoje acordamos com a notícia estarrecedora do assassinato de Diego Ralf Bomfim, irmão da companheira e deputada federal Sâmia Bomfim, e mais dois medicos que estavam com ele, Marcos de Andrade Consato e Perseu Ribeiro Almeida. Nos solidarizamos com todos os familiares de todas as vítimas desse crime bárbaro.

Queremos agradecer todas as mensagens de solidariedade e apoio, que vieram de todos os lugares. Evidentemente, Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como o seu companheiro Glauber Braga, que a acompanha neste momento.

Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores.

Já pedimos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o acompanhamento do caso pela Polícia Federal e estamos formalizando a solicitação com o ministério.

Fernanda Melchionna,delegada por Sâmia Bomfim e Glauber Braga.”

Investigação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se os médicos foram vítimas de um crime planejado. “A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”, destacou a corporação.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que também enviou investigadores da Delegacia de Homicídio para acompanhar o caso.

Após a repercussão sobre a morte dos médicos, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que a Polícia Federal vai acompanhar as investigações da Polícia Civil.

“Sobre a execução dos médicos, conversei agora com o governador do Rio, Cláudio Castro. Polícia Civil já realizando diligências investigatórias. Polícia Federal também. Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do Estado. Eu estou indo para a Bahia, reforçar ações lá. Reitero a minha solidariedade aos familiares de todas as vítimas”, escreveu o ministro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também lamentou a morte dos ortopedistas. “Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida. (...) Minha solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso”, ressaltou.

Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de… — Lula (@LulaOficial) October 5, 2023

