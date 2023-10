Mão amputada na maternidade: após quase um ano, jovem ainda cobra Justiça

Jovem teve mão e punho amputados após complicações no pós-parto, no Rio de Janeiro, no ano passado (Reprodução/Arquivo pessoal)

A vida da jovem Gleice Kelly Silva, de 25 anos, ficou marcada par sempre após dar entrada em um hospital do Rio de Janeiro para dar à luz e acabou saindo do local com a mão esquerda amputada.

Ela estava na 39ª semana de gestação quando deu entrada para o parto, no dia 9 de outubro, e o bebê nasceu no dia 10, após parto normal, pesando cerca de 3 quilos. A mãe, entretanto, teve uma hemorragia após o parto e os médicos criaram um aceso venoso na mão dela para administrar os medicamentos, que segundo ela, foi um processo muito doloroso.

Gleici começou a ficar com a mão roxa e inchada e o hospital a transferiu para outra unidade, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e após três dias receberam a notícia de que a mão teria que se amputada, caso contrário o inchaço avançaria e comprometeria outros órgãos e ela poderia morrer.

A jovem entrou na Justiça para apurar a responsabilidade, já que até agora não recebeu uma explicação convicente, mas passado um ano ainda aguarda que a investigação seja concluída, que segundo ela, pouco avançou desde que foi iniciada.

Segundo a advogada que defende Gleice, desde que foi instaurado, o inquérito apenas pediu exame de corpo de delito que atestou que a demora no diagnóstico e tratamento do inchaço da mão da jovem foi determinante para a amputação do membro.

O processo movido pela advogada garantiu que o grupo Notre Dame Intermédica custeasse a reabilitação de Gleice, mas o custo da prótese, por decisão judicial, só será feito ao fim do processo, que se arrasta há meses sem conclusão.