Mais de 20 tiros: saiba quem são os três médicos paulistas mortos em quiosque no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga um ataque que resultou na morte de três médicos paulistas em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). As vítimas estavam na cidade para participar de um congresso internacional de ortopedia e, enquanto estavam em um momento de lazer, foram baleadas. Uma quarta vítima foi atingida pelos disparos e segue internada.

Conforme a investigação, os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, para o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. Eles seguiram até o quiosque, que fica nas proximidades, por volta das 00h59, quando os criminosos já chegaram atirando. Testemunhas relataram que foram mais de 20 disparos.

As vítimas fatais são os médicos Diego Ralf Bomfim, de 35 anos; Marcos de Andrade Corsato, de 62; e Perseu Ribeiro Almeida, de 33 (veja mais detalhes abaixo).

Já o médico Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, foi atingido por pelo menos três tiros, mas foi socorrido com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A previsão era de que fosse transferido para uma unidade de saúde particular. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Militar foi acionada logo após o ataque e fez buscas pelos criminosos, que fugiram sem levar nada das vítimas, mas até agora ninguém foi preso. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os bandidos.

Quem são as vítimas?

O médico Marcos de Andrade Corsato era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Já Diego Bomfim, que é irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), e Perseu Almeida, foram residentes na instituição.

Em nota, o IOT lamentou as mortes dos médicos. “[Recebemos com] consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos.”