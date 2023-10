Gleisi Hoffmann tem alta hospitalar após cirurgia cardíaca

A deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffman recebeu alta hospitalar no início da tarde desta quinta-feira (5), após cirurgia de revascularização do miocárdio, realizada no dia 30 de setembro.

Segundo a assessoria do Hospital DF Star, de Brasília, ela se recuperou muito bem e não teve complicações após o procedimento. “A deputada deverá continuar o processo de reabilitação em casa, nos próximos 30 dias, sob orientação médica”, informou o hospital.

A parlamentar foi internada no dia 28 de setembro e, após exames, foi detectada uma obstrução coronariana. Gleisi recebeu dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração. O procedimento é rotineiramente realizado em casos de doença arterial coronária.