Chegada da frente fria deve trazer temporal para Grande São Paulo e litoral

A chegada da frente fria ao estado de São Paulo ligou o alerta para a possibilidade de temporais com vento e granizo durante esta quinta-feira, de acordo com dados da Climatempo.

Embora não tenha força para derrubar a temperatura, a frente fria traz nuvens carregadas para as regiões sul e leste do estado, onde fica a região metropolitana de São Paulo e o litoral e a expectativa é que toda a média de chuva de outubro seja ultrapassada nos próximos dias.

Após a chuva da madrugada na cidade de São Paulo, o paulistano deve esperar novas pancadas fortes de chuva, com raios, são esperadas no decorrer da tarde e à noite, de acordo com a Climatempo. A previsão é de que o acumulado de chuva nesta quinta-feira chegue a 50 mm (a previsão para todo o mês de outubro é de 127 mm).

No litoral de São Paulo o dia permanece fechado e são esperados temporais durante toda a quinta-feira, com ventos de até 70 km/h. Já no interior paulista, a previsão é de chuva moderada no extremo oeste de São Paulo.

Outros locais que devem ser atingidos com força pelas chuvas nesta quinta-feira são as cidades do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e região de Itapeva, Sorocaba e Campinas. De acordo com a meteorologia, as regiões norte, centro e oeste do estado devem enfrentar chuvas mais amenas no decorrer do dia.

Embora a temperatura tenha sofrido leve queda, os termômetros devem chegar a 25ºC na tarde desta quinta-feira, e a 29ºC na sexta.

A Defesa Civil emitiu um alerta de para temporal e ventos fortes, com possibilidades de alagamentos e deslizamentos em várias partes do estado de São Paulo.