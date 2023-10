Tá com sorte hoje? Confira os números da Lotofácil desta quarta-feira

Após dividir com sete apostadores um prêmio milionário no sorteio desta terça-feira, a Lotofácil retorna nesta quarta-feira (4) prometendo pagar R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas.

Confira os números sorteados pela Lotofácil nesta quarta-feira e saiba se a sorte está do seu lado:

01, 03, 04, 07, 09

13, 14, 15, 16, 17

18, 19, 21, 22, 24

Sortudos milionários

No sorteio de ontem, sete sortudos engordaram suas respectivas contas bancárias em R$ 792.903,32. Dos sete, dois apostadores são da cidade de São Paulo (Capital) e um é de Jundiaí, na região metropolitana. Os demais são de Brasília, no Distrito Federal, e de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Duas apostas foram feitas pelo canal eletrônico, por isso não podem ter sua origem rastreada.

Quina sorteia R$ 667 mil

Quem apostou sua sorte na Quina desta quarta-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 667 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira:

37, 42, 61, 66, 77

SORTEIO DE ONTEM

Ontem a Quina pagou R$ 8,8 milhões para cada um dos dois ganhadores do prêmio principal. As apostas vencedoras foram feitas em Brasília e na cidade de Barra dos Bugres, no Mato Grosso.