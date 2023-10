Pai pede orações para um dos sêxtuplos que teve complicações; recém-nascidos seguem em UTI

Dona de casa Quezia Romualdo, de 29 anos, deu à luz sêxtuplos, em Colatina, no Espírito Santo (Reprodução/Instagram)

Magdiel Costa, pai dos sêxtuplos que nasceram em Colatina, no Espírito Santo, no último dia 1º, usou as redes sociais para pedir orações para um dos bebês. Segundo ele, Matteo teve complicações em razão da prematuridade, já que o parto foi realizado quando a mãe, Quezia Romualdo, estava de 27 semanas de gestação.

“Mais uma vez venho pedir orações de vocês. Sabemos que os nenéns não prematuros, sabíamos que eles iam para Utin. Deus está cuidando da gente e dos bebês. Vocês estão em peso orando por nós. Vamos orar também pelo Matteo, que teve uma complicaçãozinha. É o que está com risco mais grave agora, no momento. Vamos orar para que ele venha logo a se recuperar”, disse o pai, nos stories do Instagram da família.

Os irmãos Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram em um parto que contou com mais de 30 profissionais e levou 10 minutos. Desde então, seguem na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin) do hospital São Bernardo Apart. A previsão é que eles fiquem internados por pelo menos três meses.

Em nota, o hospital confirmou as complicações no quadro de saúde de Matteo. “O São Bernardo Apart Hospital informa que os sêxtuplos seguem na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e um deles teve o quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema, e segue sob cuidados intensivos.”

Já Quezia passa bem e deve ter alta médica nesta quarta-feira (4). O hospital destacou que, enquanto os bebês estiverem na Utin, poderão receber a visita dos pais de acordo com a disponibilidade deles.

Um vídeo divulgado no Instagram da família mostrou como foi a preparação e o parto dos sêxtuplos. Assista abaixo:

Outra postagem mostrou o momento em que a mãe viu os filhos pela primeira vez após o parto.

Gestação natural

O casal descobriu a gestação natural de sêxtuplos em abril deste ano. Ao fazer ultrassom, Quezia foi informada de que esperava seis bebês e a notícia foi uma grande surpresa. Eles já tinham uma filha e contaram com ajuda de uma vaquinha para reformar a casa em que moram para a chegada dos novos integrantes da família.

Agora, com o nascimento dos seis bebês, a família voltou a pedir ajuda para concluir a obra antes que os bebês possam ir para casa.

