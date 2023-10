Nova frente fria traz risco de tempestade para a Grande São Paulo

Uma nova frente fria avança pelo sul do país associada a um ciclone extratropical que está sobre o oceano, causando grande instabilidade nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, segundo a Climatempo.

No sudeste, a chegada de uma nova frente fria associada ao calor da região significa muita chuva em todos os estados nesta quinta-feira, principalmente em São Paulo, onde há previsão de tempestades na faixa leste do estado, que engloba cidades como Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Taubaté, Campos do Jordão e a Grande São Paulo. De acordo com a Climatempo, esses locais devem enfrentar chuva volumosa, com forte risco de alagamento.

A previsão de chuva no estado de São Paulo se estende por toda a semana, mas a frente fria que atravessa o estado não deve ter força para derrubar muito a temperatura, e a previsão para o final de semana é de sol, calor e muita chuva.

No domingo, há uma nova previsão de tempestade para a região da Grande São Paulo, de acordo com a meteorologia.

CALOR

Os termômetros devem alcançar nesta quarta-feira a marca de 31ºC no estado de São Paulo, registrando leve queda amanhã e na sexta-feira pela passagem da frente fria. Na quinta a máxima caiu para 25ºC e na sexta o tempo se firma um pouco mais e os termômetros chegam novamente aos 29ºC.

No final de semana, o sábado será quente e chuvoso, com máximas previstas de 32ºC, mas no domingo a temperatura novamente apresenta uma leve queda e o calor chega aos 24ºC na parte da tarde, em uma expectativa de começar a semana que vem com mais frio.