Nova frente fria: Defesa Civil emite alerta de temporal em São Paulo para quinta-feira

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta nesta quarta-feira para a chegada de uma nova frente fria ao estado nesta quinta-feira, proveniente do sul do país, que pode aumentar a instabilidade do tempo nos próximos dias.

Ao contrário do que ocorre normalmente, essa frente fria não tem força para derrubar a temperatura na Grande São Paulo e no interior do estado, mas ela deve trazer chuva intensa em toda a faixa leste e sul do Estado de São Paulo, onde se situa a capital, todas as cidades da região metropolitana e o litoral.

Na capital, são esperados acumulados de chuva de até 50 mm e ventos fortes que podem chegar a 60 km/h. Outros locais que devem ser atingidos com força pelas chuvas nesta quinta-feira são as cidades do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e região de Itapeva, Sorocaba e Campinas. De acordo com a meteorologia, as regiões norte, centro e oeste do estado devem enfrentar chuvas mais amenas no decorrer do dia.

Esse cenário deve permanecer até domingo em toda a região, mas como as temperaturas devem ficar mais altas no final de semana pode ocorrer também chuva de granizo e muitos raios.

Nesta quinta-feira os termômetros devem marcar no perído da tarde a máxima de 25ºC, após um dia mais quente e abafado na quarta. Na sexta-feira, a temperatura volta a subir e a máxima prevista é de 29ºC.

A Defesa Civil alerta a todos sobre os riscos de alagamentos durante os momentos de chuva mais forte, quedas de árvores e deslizamentos nas áreas de risco.