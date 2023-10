Metroviários decidem encerrar greve a partir da 0h

Os metroviários de São Paulo decidiram em assembleia realizada nesta terça-feira que a greve do Metrô será encerrada a partir da 0h.

Durante todo o dia, a maioria das linhas do Metrô, CPTM e os funcionários da Sabesp cruzaram os braços em protesto contra a privatização do transporte público no estado de São Paulo.

As estações das linhas da CPTM 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 10-Turquesa, 12-Safira e 13-Jade ficaram fechadas. Funcionaram, parcialmente, as linhas 7- Rubi (de Caieiras a Luz) e 11-Coral (de Guaianases a Luz). Apenas as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda funcionaram normalmente, já que são privatizadas.

A SPTrans destacou que a frota de ônibus da Capital funcionou com 100% da operação, sem transtornos aos passageiros e o rodízio municipal de veículos foi suspenso durante todo o dia.

Ainda assim, a cidade de São Paulo chegou a registrar quase 600 km de congestionamento durante o horário de pico da manhã e muitas pessoas foram prejudicadas em seu trajeto ao trabalho.