Menina sobrevive após cair do 7º andar de prédio em PE; ela cortou tela de proteção com tesoura

Uma menina de 7 anos sobreviveu após cair do 7º andar do prédio em que mora, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, em Pernambuco. Segundo a polícia, a garota estava sozinha, quando usou uma tesoura escolar para cortar a tela de proteção da varanda e caiu de uma altura de 23 metros. Ela foi socorrida e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR).

O caso aconteceu por volta das 6h50 de terça-feira (3), no Condomínio Praia de Piedade. Conforme reportagem do site G1, a menina mora com a mãe, de 31 anos, que a deixou sozinha no apartamento por cerca de 10 minutos enquanto ia até uma padaria nas proximidades.

Vizinhos escutaram o barulho da queda e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou até o hospital. Conforme o HR, a garota passou por exames e apresenta um quadro de saúde estável. Já familiares revelaram que ela sofreu uma fratura na clavícula, além de hemorragias no pulmão e no fígado.

A mãe da menina foi levada até a Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente e Atos Infracionais (DPCA), onde foi ouvida e autuada em flagrante por abandono de incapaz. Ela vai responder ao caso em liberdade.

Tela de proteção cortada

Uma perícia foi realizada no apartamento e foi constatado que a garota usou uma tesoura escolar para cortar a tela de proteção. Assim, o caso é tratado como uma queda acidental.

“Evidenciamos que não tinha outra presença de outra pessoa no local, a não ser a própria criança e alguns animais, tipo canino, e a projeção dela, pelo distanciamento da fachada do prédio, tem característica que leva ao entendimento do perito e da Polícia Científica que foi uma queda acidental. Ela teve intenção de cortar, de fazer a segmentação. Entretanto, a queda, a natureza da queda, foi acidental”, afirmou o perito Andre Amaral à TV Globo.

A administração do condomínio informou que não foi notificada sobre danos na tela de proteção antes da queda da menina. “[Quando há] tela rompida a gente faz uma notificação, mas nós não temos conhecimento se antes já estava rompida ou avariada. Nós não temos essa informação”, disse o síndico Felipe Borges.

