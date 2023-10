Marido confessa ter matado mulher, mas segue em liberdade; filho de 11 anos foi quem acionou a PM

A Polícia Civil investiga a morte de Helen Lima, de 33 anos, que foi baleada dentro de casa, em Capão Alto, em Santa Catarina. O filho dela, de 11 anos, foi quem achou a mulher caída na garagem e acionou a Polícia Militar. Horas depois, o marido da vítima, que não teve o nome revelado, se apresentou na delegacia da cidade e confessou o assassinato. Apesar disso, o homem não foi preso.

Helen morreu no último sábado (30). O filho dela entrou em contato com a PM, dizendo que a mãe estava ferida e caída na garagem de casa. O socorro foi enviado e a mulher levada a um hospital, mas morreu antes de dar entrada na unidade.

O marido não foi encontrado no local, mas se apresentou à polícia na segunda-feira (2), acompanhado de um advogado. Após prestar depoimento e confessar o crime, ele foi liberado.

A Polícia Civil informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais para dar andamento ao caso e, por enquanto, a suspeita é que a motivação tenha sido passional. Porém, outras linhas de investigação ainda não são descartadas.

O carro do marido foi encontrado abandonado nas proximidades de casa, em uma área de mata, bem perto de cair em um córrego. Dentro do veículo havia uma mala com roupas e objetos pessoais.

Helen e o marido não tinham antecedentes criminais.

