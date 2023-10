Explosão de panela de pressão deixa jovem com queimaduras graves no Paraná

Um dia que deveria ser normal na vida de qualquer dona de casa se tornou um pesadelo após uma panela de pressão explodir no último domingo, em Cascavel, no Paraná, deixando uma jovem de 26 anos com queimaduras graves. A notícia é do GMC Online.

A jovem cozinhava feijão quando houve a explosão, que praticamente destruiu o fogão da casa. A jovem estava próxima da panela e teve queimaduras sérias por todo o corpo, mas principalmente na barriga e no rosto. Ela foi levada às pressas ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde permanece internada.

De acordo com especialistas, o problema mais comum que pode levar à explosão desse tipo de panela é a falta de limpeza na válvula de escape do vapor, que pode entupir e criar uma pressão interna capaz de transformar a panela em uma bomba.

Além disso, a má conservação, má vedação e o excesso de água (não deve passar de dois terços da panela) pode levar a problemas semelhantes.

CASO SEMELHANTE

Um caso semelhante ocorreu em Anápolis, em Goiás, onde uma cozinheira de 54 anos morreu em um restaurante após a panela de pressão explodir.

Cidelia Pereira de Morais, de 54 anos, trabalhava na cozinha do restaurante quando ocorreu a explosão. Ela foi socorrida e permaneceu 10 dias internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO),em Goiânia, mas faleceu na última segunda-feira.