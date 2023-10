Evento vai oferecer mamografias gratuitas em São Paulo no fim de semana; veja programação

'Hospital do Amor' móvel vai oferecer mamografias gratuitas em SP no fim de semana (Reprodução/Instituto Avon)

Para celebrar o “Outubro Rosa”, mês que lembra a importância da prevenção ao câncer de mama, o Instituto Avon realiza ações gratuitas no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. No próximo fim de semana, nos dias 6 e 7, a unidade móvel do “Hospital do Amor” vai disponibilizar mamografias para mulheres de 40 a 69 anos. Além disso, no domingo, será realizada a 10ª edição do “Giro Pela Vida”, que oferecerá diversos serviços de saúde, como testes de glicemia e medição de pressão, além de um show da cantora Luciana Mello.

A organização dos eventos ressalta que dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimam que, até 2025, 74 mil novos casos de câncer de mama devem ser descobertos anualmente no Brasil. Por isso, o Instituto Avon visa reforçar a conscientização e o debate sobre a doença e a importância das mulheres saberem mais sobre a detecção precoce e os direitos das pacientes.

“Significa muito para o Instituto Avon retomar esse evento de forma presencial no ano em que completamos 20 anos de atuação na causa da atenção ao câncer de mama. São 20 anos em prol da causa e 10 anos do evento Giro pela Vida levando conscientização sobre a saúde das mamas, serviços e entretenimento. No evento, além da divulgação de informações de qualidade como riscos, sinais e sintomas da doença e os direitos garantidos a cada mulher, que serão abordados nos nossos painéis, direcionamos parte da nossa programação para a entrega de serviços como os exames de mamografia, que são extremamente importantes para a detecção precoce da doença”, explica Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon.

A 10ª Edição do “Giro Pela Vida”, evento realizado em parceria com a Agência Accuracy, é parte da campanha “Se Toque. Se Cuide. Se Conheça. Se Conecte” do Instituto Avon. Além da tenda de exames haverá uma programação ampla com início às 11h com um aulão de Yoga, seguido pelo início das rodas de conversa que acontecerão na tenda de bate-papo sobre cuidados com a saúde das mamas – jornada de diagnóstico e tratamento, com a médica mastologista Dra. Rita Dardes e a paciente Fabiana Vicente Fernandez.

A parte da tarde contará um aulão de Funcional, às 13h, e mais duas atividades na tenda de bate-papo, a primeira com o tema Cuidados além do câncer, como saúde emocional, sexualidade e atividade física com a médica Simone Nascimento, Flávia Flores fundadora do Instituto Quimioterapia e Beleza e Roberta Perez paciente, fisioterapeuta e influenciadora na causa do câncer de mama.

A última atividade na tenda saúde terá como tema os direitos das pacientes com Câncer de Mama, com a psico-oncologista e fundadora do Oncoguia Luciana Holtz, a médica mastologista e representante da SBMP SP Dra. Juliana Francisco e a paciente Neusa Maria da Mota. Um show de luzes na Roda Rico e a cantora Luciana Mello encerrarão a 10ª edição. O evento receberá, ainda, o espetáculo infantil da Cia. Novelo.

Além de toda a programação, o Giro Pela Vida terá também a presença de ONGs parceiras como a Cabelegria, que recebe doações de cabelos e os transformam em perucas para serem doadas para crianças e mulheres diagnosticadas com doenças e tratamentos que causam a queda dos cabelos, e a Américas Amigas, uma ONG e Entidade que promove os Direitos Humanos e luta pela queda da mortalidade por câncer de mama no Brasil, focada na população de baixa renda.

Também estarão presentes parceiros de longa data do Instituto Avon como o Oncoguia, o Instituto Protea e o Instituto Abihpec, que realiza o projeto De Bem com Você e leva oficinas de automaquiagem para pacientes oncológicas.

Evento oferece mamografias gratuitas em São Paulo (Divulgação/Instituto Avon)

Veja abaixo a programação completa:

Mamografias

Nos dias 6 e 7 de outubro, o Hospital de Amor disponibilizará uma unidade móvel de saúde para realização de exames de mamografia gratuitos. As vagas são destinadas a mulheres de 40 a 69 anos, limitadas a 60 exames por dia e distribuídas conforme ordem de chegada e mediante entrega de senha. As unidades estarão disponíveis das 9h às 17h ou até encerrar o limite de exames diários.

Para realizar o exame é necessário ser mulher, ter entre 40 e 69 anos, e levar original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Exames de saúde e show

Já o “Giro Pela Vida” ocorre no domingo (7), das 11h às 18h30. Além dos exames de saúde, rodas de conversas e aulas de Yoga, os presentes curtirão um show de Luciana Mello.

Os eventos ocorrerão no Parque Cândido Portinari, que fica ao lado do Parque Villa Lobos, na Avenida Queiroz Filho, número 1365, na Vila Hamburguesa. Clique aqui para conferir outros detalhes da programação.

LEIA TAMBÉM: