Celular com capa de pregos é alternativa usada por motorista de aplicativo contra roubo em SP

Na cidade de São Paulo, cresce o número de vítimas do que a polícia apelidou de “gangue da pedrada”, jovens que aproveitam o trânsito parado para quebrar o vidro do carro e roubar bolsas e celulares que ficam à mostra.

Quem mais sofre com esse tipo de ataque são os motoristas de aplicativo, que tem que manter o celular em plena vista para marcar a corrida e o caminho a ser percorrido.

Um desses motoristas, que não foi identificado, foi flagrado por uma passageira com uma ideia, no mínimo, ousada para proteger seu celular dos gatunos de plantão. Usando uma capa de plástico, ele rodeou o aparelho de pregos, de forma que quem for pegá-lo ás pressas terá a mão furada pelos pregos.

O método antifurto do motorista viralizou nas redes sociais e vários internautas relembraram o personagem Pinhead, do filme de terror Hellraiser, que tem o rosto e a cabeça rodeados de pregos. Outros garantem que ele ‘roubou’ a ideia dos filmes da franquia Mad Max, onde os adereços pontiagudos são usados à revelia.

São Paulo tá virando Mad Max, olha o celular com pregos anti furto #grevemetro #GreveCPTM pic.twitter.com/znhcbCKmhO — Nem pensei e fui (@nempenseiefui) October 3, 2023

Embora possa ser considerada no mínimo ousada, a ideia do motorista não é totalmente absurda se levarmos em conta os números de roubos registrados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Somente no ano passado, foram 200 mil ocorrências de roubo e furto de celular. De acordo com os dados do site “Transparência” do governo, isso significa que na capital um aparelho celular foi roubado a cada três minutos.