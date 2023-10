Caso Marília Mendonça: polícia conclui inquérito e indica responsáveis por acidente de avião; entenda

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, em novembro de 2021. Em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (4), os investigadores atribuíram ao piloto Geraldo Martins de Medeiros e ao copiloto Tarciso Pessoa Viana a responsabilidade sobre o caso.

Conforme o inquérito, a tripulação agiu com negligência e imperícia e isso foi determinante para que a aeronave atingisse um cabo de uma torre de distribuição de energia elétrica quando se aproximava do aeródromo de Ubaporanga.

Além da artista e dos pilotos, também morreram na tragédia o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho.

O delegado Sávio Assis disse que, ao longo desse tempo, a investigação buscou descartar várias possibilidades, como falha mecânica e até mesmo um possível atentado contra a artista. Porém, foi constatado que os pilotos não conheciam o local do pouso e não contataram outros profissionais da região, como é de praxe em casos semelhantes.

“Chegamos a conclusão de que houve essa quebra do dever de cuidado objetivo (...) houve imprudência por parte da tripulação por ter alongado a perna do vento e ter saído da zona de proteção do aeródromo. Já no ato de negligência, foi a falha da análise prospectiva na questão do plano de voo, pois tudo leva a crer que eles não tomaram ciência das cartas que previam as linhas de transmissão, bem com não seguiram os procedimentos padrões operacionais previstos para a aeronave”, explicou Assis.

Assim, o investigador ressaltou que o piloto e copiloto foram negligentes e não seguiram os devidos protocolos. Por isso, foram considerados os responsáveis por homicídio culposo triplamente qualificado. Como ambos também morreram no acidente, será aplicada a extinção da punibilidade e foi sugerido o arquivamento do caso.

Esta reportagem está em atualização...

Avião que transportava cantora Marília Mendonça caiu em Piedade de Caratinga, em novembro de 2021 (Reprodução / Redes Sociais)

Relembre o caso

O acidente que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

O avião decolou do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia (GO). A cantora se apresentaria naquela mesma noite, em Caratinga.

Na ocasião, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou, por meio de nota, que o bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia elétrica quando se aproximava do aeródromo de Ubaporanga. Em seguida, caiu no curso d’água, o que vitimou todos os ocupantes da aeronave.

A cantora, apelidada pelos fãs de Rainha da Sofrência, tinha 26 anos e colecionava vários sucessos musicais do gênero sertanejo. Ela deixou um filho.

LEIA TAMBÉM: