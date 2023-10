Acumulou de novo! Ninguém leva prêmio da Mega-Sena nesta terça-feira

Mais uma vez a sorte não esteve do lado dos apostadores e o prêmio da Mega-Sena não saiu para nenhum dos apostadores no sorteio do concurso 2640, nesta terça-feira.

Os números sorteados foram 04, 08, 10, 27, 28, 32.

Com isso, o prêmio volta a acumular para o próximo sorteio, na quinta-feira (5). O valor para o sorteio de quinta-feira deve chegar aos R$ 33 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Embora nenhum apostador tenha colocado as mãos na bolada da Mega, 109 apostas estiveram muito perto de levar o prêmio. Elas acertaram cinco das seis dezenas e cada uma vai levar para casa R$ 21.983,71.

Na faixa dos quatro acertos, foram 6.453 apostas ganhadores de um prêmio de R$ 530,47.

SORTEIO DE QUINTA

Para participar da Mega-Sena de quinta-feira, o apostador deve efetuar sua aposta até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa R$ 5.

O sorteio das loterias é sempre feito a partir das 20h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelo canal da Caixa no Youtube.