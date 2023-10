VÍDEO: Professor da Unicamp é detido por ameaçar com faca alunos que apoiavam greves em SP

Um professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, foi detido na manhã desta terça-feira (3) após ameaçar alunos com uma faca. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o docente, que não teve o nome revelado, partiu para cima dos estudantes, que faziam uma paralisação em apoio ao movimento grevista do Metrô, CPTM e Sabesp. Ele foi contido por seguranças e ninguém ficou ferido (assista abaixo).

Greve!

Professor da Unicamp agrede aluno e ameaça com faca...

Isso mesmo na UNICAMP! pic.twitter.com/PKvxQTZ8hm — O profeta - Anticomunistabr (@OprofetaN) October 3, 2023

De acordo com o Diretório Central dos Estudantes (DCE), os alunos entraram na sala de aula para comunicar ao professor sobre a paralisação. Eles dizem que o ato é um apoio ao movimento dos servidores do Metrô, CPTM e Sabesp, que são contrários aos planos do governo estadual de privatização, e também pelo sucateamento das universidades públicas. Assim, logo depois de comunicarem o docente, ele os teria atacado com uma faca e com um spray de pimenta.

Gustavo Bispo, de 20 anos, diretor do DCE, afirmou em uma postagem nas redes sociais que, além dele, outro estudante também foi agredido pelo docente. “Quando a gente estava tentando conversar e fazer um diálogo sobre a a paralisação que está acontecendo, esse professor veio pra cima de mim, segurou no meu braço e me jogou no chão”, relatou.

“Levantou uma faca tentando me esfaquear, a mim e outro estudante, que tentou correr daquele espaço também”, afirmou o estudante.

A Polícia Civil confirmou que o professor foi levado para a delegacia e vai prestar depoimento sobre o caso. Os estudantes envolvidos também serão ouvidos.

Repúdio

Em nota, a Reitoria da Unicamp informou que repudia “os atos de violência praticados no campus de Barão Geraldo” e que “a conduta do docente, para além do inquérito policial instaurado, será averiguada por meio dos procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis.”

“Ressalte-se, ainda, que a Reitoria vem alertando que a proliferação de atos de violência com justificativa ou motivação política não é salutar para a convivência entre diferentes. É preciso, nesse momento, calma e serenidade para que os conflitos sejam tratados de forma adequada e os problemas, dirimidos”, destacou o texto.

Já o DCE repudiou, em publicação nas redes sociais, a postura do professor e disse que os alunos estão sendo “impedidos de se manifestar”.

“Isso só mostra a cultura fascista e racista organizada pelo bolsonarismo e pelo capitalismo na nossa sociedade e que precisamos combater urgentemente. Contra a perseguição política a es estudantes que lutam e pela vivência universitária des alunes negres na universidade!! Exigimos a exoneração imediata do agressor e sua prisão, visto que cometeu um crime que conta com testemunhas, fotos e vídeos”, diz a publicação.

