Médico é ameaçado após receber pix por engano no valor de R$ 19,50: “Vai mandar por mal”

Médico recebe e-mail com ameaça por causa de pix errado no valor de R$ 19,50 (Reprodução/X (Twitter))

O médico Rubem Davi de Paiva Cunha, de 33 anos, viralizou nas redes sociais ao contar sobre um pix errado que recebeu. Uma pessoa transferiu o valor de R$ 19,50 para sua conta e depois enviou um e-mail solicitando a devolução. Caso isso não fosse feito, o autor do depósito ameaçou entrar com uma ação judicial para reaver o valor.

Fui AMEAÇADO no email por uma pessoa que me fez um pix errado de DEZENOVE reais



É cada uma que me aparece viu… pic.twitter.com/eBzcjMPeoi — Rubem Davi (@rubemdavi) October 1, 2023

“Fui ameaçado no e-mail por uma pessoa que me fez um Pix errado de dezenove reais. É cada uma que me aparece viu…”, contou Rubem na sua conta no “X” (antigo Twitter). A publicação já soma mais de 2 milhões de visualizações.

A postagem foi feita no último domingo (1º). O e-mail destacava que, caso o dinheiro não fosse devolvido até segunda-feira (2), a pessoa entraria na Justiça e usaria o e-mail e o CPF do médico para encontrá-lo com o apoio da polícia.

“Se você não resolver mandar o estorno do dinheiro até amanhã à 0h, vou entrar na justiça e usar seu e-mail e CPF como forma de encontrar você, juntamente com a polícia e fazer você mandar o Pix por mal”, escreveu o cobrador.

Rubem Davi é médico em um hospital particular do Distrito Federal e também atua em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Ele contou, em entrevista ao site G1, que achou as “ameaças” até engraçadas, mas que a pessoa poderia ter feito a abordagem de outra maneira.

Ele contou que devolveu o valor assim que viu o email e depois postou a situação, sem imaginar que o caso fosse viralizar. “Tenho poucos seguidores e sou bastante reservado, falei ali só para compartilhar com meus amigos e viralizou de repente. Mas levo numa boa”, afirmou o médico.

É preciso devolver o pix errado?

Consultor do Banco Central do Brasil, Breno Lobo explicou ao G1 que quem recebe um pix errado deve sim devolver. Caso a pessoa fique com o valor sabendo que não é o dono, corre o risco de responder por apropriação indébita.

“Não precisa saber nenhuma informação de quem mandou o PIX. É só devolver. É imediato, instantâneo. Quem recebe PIX errado e tiver boa-fé vai fazer isso”, afirmou o consultor, que destacou que no próprio pix há um botão “devolver” para realizar o estorno.

LEIA TAMBÉM: