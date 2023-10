Hoje tem sorteio da Mega-Sena de R$ 29 milhões; como vai sua sorte?

Apostadores de plantão têm até as 19h para garantir sua aposta nas casas lotéricas e concorrer à Mega-Sena milionária que será sorteada a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O apostador que tiver a sorte de acertar as seis dezenas mágicas pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 29 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Mega, em volante com seis números preenchidos, custa R$ 5. Quem quiser, pode preencher com mais números para aumentar as probabilidades, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente.

O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelo Youtube, no canal da Caixa Econômica Federal.

Quina também faz sorteio milionário nesta terça-feira

A Quina também realiza nesta terça-feira um sorteio milionário, já que ninguém levou o prêmio de ontem e o valor acumulou. Hoje, quem acertar as cinco dezenas da Quina pode levar para casa uma bolada estimada em R$ 18 milhões.

A aposta da Quina é mais barata do que a Mega. O volante simples, com 5 números, custa R$ 2,50 e as apostas devem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

Assim como a Mega-Sena e as demais loterias da Caixa, o sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte.