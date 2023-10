Greve do Metrô, CPTM e Sabesp: usuários reclamam de transtornos com paralisação; veja repercussão

Passageiros reclamam de transtornos com greve conjunta do Metrô, CPTM e Sabesp, em São Paulo (Reprodução/Twitter)

A paralisação conjunta entre funcionários do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Sabesp, iniciada à 0h desta terça-feira (3), em São Paulo, continua causando uma série de transtornos. Com a suspensão do rodízio municipal de veículos, foi registrado um congestionamento de quase 600 km no trânsito durante a manhã e muitas pessoas reclamam nas redes sociais que perderam compromissos.

A greve dos servidores é um protesto contra as concessões e privatizações feitas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O movimento tem duração inicial prevista de 24h, segundo informou o sindicato dos metroviários. No entanto, a categoria já planeja uma assembleia para esta tarde com o intuito de discutir sobre a manutenção da paralisação.

No “X” (antigo Twitter), muitos passageiros reclamam sobre os transtornos causados pelo ato grevista e até apoiam o estudo do governo estadual sobre as privatizações, já que apenas as linhas concedidas ao setor privado continuam funcionando normalmente hoje.

Por isso vamos privatizar tudo, pra acabar de vez com essa vagabundagem...



As unicas vias de metrô que funcionam são as privadas, enquanto as públicas fecham pra qualquer "luta" política. — Matheus Marcs (@Marcs_MBL) October 3, 2023

Pode não ser a melhor saída aos olhos de quem gosta de apanhar e ser humilhado, pessoas de bem merecem o melhor. Funcionários do metrô São acomodados, mau humorados, não merecem o salário e benefícios que tem. Privatização já. — Anderson Dantas (@Anderso65878155) October 3, 2023

Mas houve quem reclamou que os transtornos são muito grande para os passageiros, que chegaram até a perder consultas e exames importantes. O governo estadual decretou ponto facultativo nas escolas e unidades de saúde e garantiu que as consultas serão remarcadas, mas isso de acordo com a demanda.

Estou há meses aguardando um exame do coração que seria hoje. Dependo do metrô. Parabéns aos grevistas, a você que aproveita a deixa para fazer política e FODA-SE meu coração e a minha vida. — Roberto Vaz (@robertovaz) October 3, 2023

Greve e um direito constitucional mas deveria ter um prazo onde o direito de ir e vir do cidadão não fosse afetado, hoje pela manhã vi desespero de um pai de família que iria ao primeiro dia de emprego — anderconcesso (@anderconcesso) October 3, 2023

Não tenho idéia de como uma greve de trens e metrô pode impedir privatizações. Mas tenho uma certeza: quem se ferra são os trabalhadores. Os mais pobres. O povo. pic.twitter.com/EQH1TQyrca — Sergio Vaz (@servaz50) October 3, 2023

Por outro lado, há passageiros que criticam a postura do governo estadual e, apesar dos transtornos, apoiaram o movimento dos servidores do Metrô, CPTM e Sabesp.

Abusivo é o governo do Tarcísio que quer acabar com os serviços públicos de qualidade do estado de São Paulo! Abusivo é entregar o Metrô e a CPTM pra Via Calamidade e aumentar a tarifa da água com a privatização da Sabesp! — Guilherme Cortez (@cortezpsol) October 3, 2023

morar em sp eh o caos em dia de greve porém dito isso todo meu apoio aos trabalhadores do metro cptm e sabesp quebrem tudo amores pic.twitter.com/EavW5Sk6Rw — franjinha do jungkook (@srndipit) October 3, 2023

Situação do transporte

As estações das linhas da CPTM 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 10-Turquesa, 12-Safira e 13-Jade continuam fechadas nesta tarde. Funcionam parcialmente as linhas 7- Rubi (de Caieiras a Luz) e 11-Coral (de Guaianases a Luz). Apenas as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda têm operação normal, já que são privatizadas.

Confira abaixo a situação das linhas do Metrô e CPTM:

Metrô

Linha 1-Azul: fechada

Linha 2-Verde: fechada

Linha 3-Vermelha: fechada

Linha 15-Prata: fechada

Linha 4-Amarela: Aberta

Linha 5-Lilás: Aberta

CPTM

Linha 7-Rubi: em operação de Caieiras até a Luz

Linha 10-Turquesa: fechada

Linha 11-Coral: em operação de Guaianases até a Luz

Linha 12-Safira: fechada

Linha 13-Jade: fechada

Linha 8-Diamante: Aberta

Linha 9-Esmeralda: Aberta

Seguem em funcionamento as integrações da linha 7-Rubi, na Estação Barra Funda com a Linha 8-Diamante, e na Linha 11-Coral e 7-Rubi na Estação Luz com a Linha 4-Amarela. Já as transferências com a Linha 3-Vermelha, na Barra Funda, e com a Linha 1 Azul, na Luz, amanheceram fechadas.

A SPTrans destacou que a frota de ônibus da Capital funciona com 100% da operação, sem transtornos aos passageiros. Apesar disso, muitos reclamaram sobre lotação acima do normal.

Já a Sabesp, por sua vez, informou que, apesar da paralisação, o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto continuam normais nesta terça-feira.

Reivindicações

Após o anúncio da paralisação, o governo estadual disse que a greve é “política” e conseguiu na Justiça que 100% dos serviços do metrô e da CPTM estejam em funcionamento em horário de pico sob pena de multas diárias.

Porém, o sindicato dos metroviários classificou a liminar de “ataque ao direito constitucional de greve” e disse que recorreu da decisão. O órgão defende que seja realizado um plebiscito para discutir o tema das privatizações e já estuda estender o movimento.

Durante entrevista coletiva nesta manhã, Tarcísio de Freitas voltou a criticar a paralisação e disse que a ação dos funcionários reforçam a necessidade de estudar a privatização das linhas do Metrô e da CPTM. “Quais as linhas disponíveis hoje? As linhas 4, 5, 8 e 9, operadas pela iniciativa privada. Isso reforça a convicção de que estamos indo na direção certa”, disse o governador.

LEIA TAMBÉM: