Frente fria: paulistano deve enfrentar uma terça-feira chuvosa

A frente fria que já avança pelo Rio de Janeiro e o Espírito Santo está formando nuvens carregadas e deve trazer muita chuva em toda região sudeste nesta terça-feira, inclusive na capital de São Paulo e no litoral, segundo a Climatempo.

De acordo com a meteorologia, há condições de chuva em todo o estado. No litoral de São Paulo, o sol deve aparecer em alguns períodos entre as nuvens, mas pode chover a qualquer hora do dia. Na Grande São Paulo, o dia amanheceu nublado e há previsão de chuva fraca em algumas regiões. Já no centro, norte e oeste do estado deve chover forte à tarde e à noite, com previsão de raios.

Apesar da passagem da frente fria, a temperatura deve ficar amena entre hoje e amanhã, com previsão de máxima de 26ºC nesta terça-feira, e 30ºC na quarta.

Essa instabilidade e variação na temperatura devem seguir até o final de semana em todo o estado de São Paulo, segundo a previsão da Climatempo.

NOVA FRENTE FRIA

Uma nova área de instabilidade deve se espalhar pelo sul do Brasil em função de um grande sistema de baixa pressão que está ganhando força sobre o território do Paraguai, trazendo mais chuva para os estados do sul.

No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná a nebulosidade vai aumentar no decorrer do dia e à tarde e noite deve ocorrer fortes pancadas de chuva com muitos raios em várias cidades da região.