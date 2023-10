Casal é executado a tiros enquanto dormia em casa, no Paraná; motivação do crime ainda é mistério

A Polícia Civil investiga as mortes de Luiz Arthur Bach Xavier, de 23 anos, e Rubiane Mayer, de 22, que foram executados a tiros enquanto dormiam, em Ponta Grossa, no Paraná. O casal foi encontrado já sem vida sobre uma cama e a casa onde eles moravam estava com as portas arrombadas. Por enquanto, a motivação do crime continua sendo um mistério.

O caso aconteceu na madrugada de sábado (30). Luiz e Rubiane moravam juntos há oito meses em uma casa alugada no bairro Oficinas. Naquela data, vizinhos escutaram barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar. Os agentes foram até o imóvel, onde já encontraram o casal morto.

Uma testemunha contou que viu quando dois homens desceram de um carro escuro e entraram na casa. Porém, não conseguiu passar mais detalhes sobre os suspeitos. Ninguém foi preso.

Uma perícia foi realizada no imóvel e foi constatado que pelo menos duas portas foram arrombadas. Além disso, conforme reportagem RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, pelo menos 15 cápsulas de balas deflagradas foram recolhidas no imóvel.

O delegado Luiz Gustavo Timossi, responsável pelo caso, disse que a polícia não descarta nenhuma linha de investigação no caso, mas uma delas seria de que as vítimas tenham sido mortas por engano. “Precisamos verificar melhor todas as hipóteses para descobrir exatamente o que aconteceu”, ressaltou o investigador.

Luiz trabalhava como segurança e se preparava para prestar um concurso público do Corpo de Bombeiros. Já Rubiane era assistente de caixa em uma loja e fazia faculdade de administração.

