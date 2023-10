Apostou na Mega-Sena? Confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira

A Mega-Sena segue acumulada e para o sorteio desta terça-feira promete pagar ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas o prêmio de R$ 27 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena e veja se ficou milionário:

04, 08, 10, 27, 28, 32

Sorteio de sábado

Nenhum apostador conseguiu botar as mãos no prêmio principal da Mega sorteada no último sábado, mas 86 apostadores chegaram bem perto. Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e cada um levou para casa R$ 28.116,34.

Na faixa dos quatro acertos, 6.619 apostas ganharam da loteria um prêmio de R$ 521,87 cada um.

Os números sorteados no último sábado foram 02, 08, 11, 22, 48, 49.

Confira também os números da Quina

A Quina desta terça-feira também tem um prêmio acumulado estimado em R$ 17 milhões.

Veja as cinco dezenas sorteadas:

31, 42, 45, 71, 80